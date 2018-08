Mali: Soupçons de fraudes électorales - La Cour constitutionnelle face à ses responsabilités

En tout cas, si jusque-là, les uns et les autres avaient salué l'élégance de l'opposition malienne qui, pour faire entendre sa cause, a décidé de recourir aux voies légales, il y a cependant lieu d'être inquiet quand celle-ci appelle ses militants à descendre dans la rue. C'est un pas qu'elle a vite fait de franchir.

Et ce faisant, elle appelle au « rassemblement et à l'unité d'un front dit républicain » pour faire échec au président Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK).

Tout en exigeant un recomptage des voix, Soumaïla Cissé et ses camarades qui, dans un premier temps, réclamaient la démission de 6 juges constitutionnels dont ils doutent de l'impartialité, demandent désormais le départ immédiat du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf, qui est le principal organisateur du scrutin.

