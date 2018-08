Mali: Second tour de la présidentielle - Le jeu des alliances est lancé

"Cela m'étonnerait que l'ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra aille vers Soumaila Cissé parce qu'il y a eu beaucoup de flèches lancées de part et d'autres entre les deux camps ces derniers temps. Mais si jamais Soumaila Cissé parvient à avoir l'accord de Cheick Modibo Diarra, cela relancerait complètement le second tour. Inversement si c'est IBK qui obtient le soutien de l'astrophysicien Cheick Modibo Diarra, les dés seront pipés pour Soumaila", explique Sékou Diakité.

Après le 1er tour du scrutin présidentiel au Mali, le jeu des négociations a commencé du côté des candidats malheureux. Les regards sont tournés vers les faiseurs de roi qui occupent la troisième et la quatrième place.

