Sud-Soudan: L'ONU salue l'accord de paix signé dimanche à Khartoum

Le 5 août dernier, le président Salva Kiir et son rival, Riek Machar, signaient, dans la capitale… Plus »

Dernier Etat à avoir été admis à l'ONU après son indépendance en 2011, le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile depuis 2013 opposant les partisans du président, Salva Kiir, et son rival et ex-vice-président, Riek Machar qui a fait des dizaines de millier de morts.

« (Le Secrétaire général) réaffirme l'engagement continu des Nations Unies à soutenir, en étroite coordination avec l'IGAD et l'Union africaine, la conclusion d'un accord de paix juste, inclusif et durable pour le peuple du Soudan du Sud », a souligné son porte-parole adjoint.

Rappelant les accords qu'elles ont signés par le passé, le chef de l'ONU a instamment exhorté toutes les parties sud-soudanaises à travailler de bonne foi et à démontrer leur engagement à mettre en œuvre et à finaliser l'ARCSS revitalisé « dans les meilleurs délais ».

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.