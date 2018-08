Madagascar: Andry Rajoelina s'explique sur sa candidature

Le président Rajaonarimampianina n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat, comme la constitution l'y autorise. Pourquoi Andry Rajoelina a t-il pour sa part décidé de concourrir à la présidentielle?

Cette année, il a dirigé avec Marc Ravalomanana, une fronde populaire qui a secoué d'avril à juin la capitale Antananarivo pour dénoncer des lois électorales controversées. Ces textes ont été retoqués, et la situation s'est apaisée avec la nomination en juin d'un Premier ministre de consensus, Christian Ntsay, et l'entrée de l'opposition dans le gouvernement.

Andry Rajoelina, âgé de 44 ans et ancien maire d'Antananarivo, a déjà dirigé la Grande Ile de 2009 à 2014. Il était arrivé au pouvoir à la suite d'une mutinerie de l'armée, qui avait renversé le chef de l'Etat Marc Ravalomanana, et était resté président non élu d'une transition qui s'était prolongée jusqu'en 2014. Il avait alors cédé la place à Hery Rajaonarimampianina, à la suite d'une élection présidentielle où il n'avait pas pu se présenter sous la pression de la communauté internationale.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.