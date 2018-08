Mali: Comme un air de déjà vu

Le chef de file de l'opposition Soumaila Cissé affirme qu'il n'acceptera pas des résultats qu'il juge manipulés, et cela inquiète Michel Galy. " En quelque sorte il ne veut pas se faire voler l'élection de son point de vue une deuxième fois. Vous savez, en ce moment il y a le Zimbabwé où il y a un climat inquiétant, et dans d'autres pays africains, la république démocratique du Congo qui est assez volatile avec des enjeux parfois très vilents autour des élections. Donc on ne peut que souhaiter que le Mali échappe à ce vertige de la violence" explique t'il.

Dans ce cas, le jeu des alliances pourrait peser essentiellement sur l'homme d'affaire Aliou Boubacar Diallo qui arrive 3è et l'ancien premier ministre Cheick Modibo Diarra. L'analyste Michel Galy se penche sur leur score, respectivement 7,95 et 7,46%.

Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle malienne rappellent la configuration de 2013, puisque cette année, on retrouvera les deux mêmes têtes d'affiche au second tour du 12 août.

