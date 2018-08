Burkina Faso: 47 nouveaux sous-lieutenants au service de dix pays africains

La cérémonie de sortie de la 17e promotion des élèves-officiers d'active de l'Académie militaire Georges-Namoano s'est tenue, le samedi 4 août 2018, à Pô dans le Nahouri, région du Centre-Sud. 47 élèves-officiers de dix nationalités, dont deux femmes, ont été déclarés dignes de porter les épaulettes de sous-lieutenant.

C'est le samedi 4 août, date d'anniversaire de l'avènement de la Révolution d'août 1983 dont la ville de Pô a été le foyer incandescent, que les élèves-officiers d'active de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) ont choisi pour porter leurs épaulettes de sous-lieutenant au sein du camp Thomas-Sankara.

Cette cérémonie de sortie de promotion, qui s'est tenue sous le patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et le parrainage de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, le général de brigade, Kodjo Lougué , a vu l'entrée officielle dans la carrière militaire de 47 élèves-officiers d'active de 10 nationalités, dont 30 Burkinabè, après deux ans de formation.

Pour le délégué de la promotion « Dévouement », l'élève-officier d'active, Alexandre Bienvenu Sawadogo, les deux ans passés à l'AMGN leur ont permis d'acquérir les compétences physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour être des officiers répondant à la devise de l'école « Savoir pour commander ».

La connaissance des armes et du monde, la natation, le secourisme de combat et la sécurité incendie, le saut para, l'instruction sur le tir au combat, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, sont entre autres modules développés au cours de la formation. Des enseignements qui ont permis de forger et de développer les aptitudes des élèves au combat, selon le délégué.

Il a invité ses camarades à être des bons chefs militaires et à commander par l'exemple. A en croire le commandant de l'AMGN, le lieutenant-colonel, Yves Patrick Ouédraogo, les 47 sous-lieutenants sont prêts à affronter les défis du moment, parce qu'ils ont bénéficié d'un programme de formation multidisciplinaire intégrant une gamme complète de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

« Soyez de véritables professionnels et distinguez-vous toujours par votre disponibilité et votre souci constant de vous perfectionner. Fort de vos nouvelles connaissances, jetez-vous sans compter dans l'arène de l'action et demeurer en tout temps de dignes ambassadeurs de l'AMGN », a indiqué le commandant de l'école aux élèves sortants.

Investir dans la formation

A l'entendre, la réussite de ces élèves-officiers d'active dans leur carrière dépend de leur niveau de dévouement au métier des armes, de leur compétence et de leur dynamisme à leur poste de responsabilité. C'est pourquoi, il les a exhortés à refuser la médiocrité, à cultiver l'excellence et à contribuer à la consolidation des valeurs éthiques et opérationnelles de leurs armées respectives. Le lieutenant-colonel Ouédraogo a invité les chefs de ces jeunes cadres à les employer judicieusement dans leurs unités d'affectation.

Pour le Chef d'état-major général des armées (CMGA), le général de brigade, Oumarou Sadou, cette sortie de promotion intervient dans un contexte régional et sous régional fortement marqué par des préoccupations sécuritaires à dominantes terroristes. La nature complexe des nouvelles menaces, de l'avis du général Sadou, impose que de nouveaux paramètres soient pris en compte dans la lutte.

« La réponse militaire dans cette lutte exige de penser et d'agir autrement. Et pour cela, investir dans la formation des personnels plus qu'une option, est une exigence et un impératif existentiel. Cet investissement coûteux et complexe constitue un défi pour toutes les armées », a souligné le CMGA.

Il a salué à sa juste valeur la sortie de la 17e promotion, qui vient renforcer la chaîne de commandement de contact, dont le rôle est important dans l'atteinte des objectifs opérationnels du moment.

Le parrain de la promotion, le général de brigade Kodjo Lougué, a félicité ses filleuls et les a exhortés à être des officiers exemplaires et dévoués dans leurs postes respectifs. Le major de la promotion, l'élève officier d'active Mamadou Héma, a transmis le flambeau de la patrie aux élèves de la 1re année de l'académie.

« Cette promotion a pris comme nom de Baptême « Dévouement », au regard non seulement des efforts consentis au cours de la formation, mais aussi des engagements qui ont été pris par ces sous-lieutenants de servir la patrie et le peuple. Je voudrais aussi relevé que c'est une promotion qui compte dix nationalités.

Au cours des deux ans passés à l'académie, ils ont eu l'opportunité d'être formés au plan théorique et militaire pour apprendre non seulement le maniement des armes mais aussi le commandement.

Ce que nous pouvons souhaiter dans ce monde d'insécurité et de lutte contre le terrorisme, est que ces jeunes sous-lieutenants puissent contribuer à consolider les capacités opérationnelles de leurs armées et de pouvoir apporter leur jeunesse, leur engagement, leur intelligence au service de leurs patries respectives.

Je voudrais souligner les efforts, qui sont faits dans le recrutement pour la prise en compte du genre puisqu'au Burkina Faso, il y a deux femmes qui font partie de cette promotion.

Cependant, nous reconnaissons que ces efforts peuvent être renforcés. On ne peut qu'encourager cette présence féminine dans les rangs, qui permettent également aux femmes de participer à la formation militaire au niveau de l'académie.

Cela participe au développement du genre dans les différents segments de développement de notre pays. Je félicite la promotion, puisqu'elle a fait 100% de réussite et je souhaite bon vent à ces jeunes sous-lieutenants dans leur carrière »