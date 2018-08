Libye: L'Italie ne reconnaît plus l'accord du 29 mai approuvé à Paris

L'Italie, ancienne puissance coloniale et premier investisseur en Libye, ce pays qui possède la première réserve pétrolière en Afrique, ne semble plus manquer une occasion pour critiquer ouvertement la France sur le dossier libyen. Rome « voit dans l'intervention de la France une menace pour ses intérêts », selon le parlementaire libyen Youssef al Dersi. Pour lui, son pays s'est transformé en un terrain de lutte d'influence entre Rome et Paris. Une position partagée par plusieurs responsables libyens.

L'Italie ne reconnaît donc plus l'accord du 29 mai approuvé à Paris par plusieurs partis libyens et internationaux, en présence d'un représentant italien. L'accord prévoit la tenue des élections avant la fin de l'année.

