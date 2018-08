Gabon: Lancement officiel des activités du CREFFA pour la population d'Andjogo

L'adhésion au CREFFA est volontaire et gratuite pour toutes personnes intéressées sous réserve de respecter les textes en vigueur et de remplir une fiche d'adhésion, cette dernière qui donne droit aux adhérents de choisir librement les montants de leurs cotisations.

Le CREFFA est composé de neuf (9) membres, et dirigé par Jean Yves OTOUROU, le président. Il a pour objectifs principaux de ; Garantir l'union de ses membres et l'expression de la solidarité entre eux, mettre en place une gestion commune des projets de développements, promouvoir un contact permanent entre les milieux urbains et la ville d'Andjogo, organiser les activités sportives et socioculturelles, lutter contre l'exode rural et enfin initier la pratique des échanges économiques pour l'épanouissement de la ville d'Andjogo.

Une association apolitique a but non lucratif dont la devise est ; Union - Solidarité - Développement, son slogan se résume au dicton « M'pari m'aboua, (L'union fait la force) en langue Lembama.

C'est après cessation d'activités des associations, telles que ; l'AJA, OKAMI et bien d'autres... que les ressortissants d'Andjogo ont décidé de s'unir afin de renforcer leurs liens autour d'activités divers par le biais de la vie associative, ainsi est né à Libreville, en 2010, le Cercle de Réflexion des Filles et Fils d'Andjogo (CREFFA).

Lancement officiel des activités du CREFFA, une association réunissant les filles et fils d'ANDJOGO, chef-lieu du Canton Lékoni, capitale du district Lekabi situé à 50 KM de Franceville dans le Haut-Ogooué. C'était au cours d'un point de presse animé le vendredi 3 Aout 2018 à la chambre de commerce de Libreville. Les membres de l'association, ressortissants d'Andjogo et des invités étaient présents à cette occasion.

