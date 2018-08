Ile Maurice: Commission Caunhye - Ameenah Gurib-Fakim convoquée ce jeudi

Ameenah Gurib-Fakim devra se présenter jeudi le 9 août devant le Puisne Judge Asraf Caunhye, et les juges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna. L'ancienne présidente de la République a, en effet, été convoquée pour être auditionnée devant la commission d'enquête qui a été instituée pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles elle avait elle-même mis sur pied une commission d'enquête avant de démissionner dans le sillage de l'affaire Platinum Card.

«Summons are issued on the 9th of August at 13h30. Under the section 14 of Commission of Inquiry Act, provides her an opportunity to be represented by counsel should she consider it desirable to do so.» C'est en ces termes que le Puisne Judge Caunhye a annoncé la convocation d'Ameenah Gurib-Fakim. Cette audition doit se pencher, entre autres, sur la possible violation de l'article 64 de la Constitution, et sur le «unlawful, improper or indecorous use of the office of the President». Un calendrier de travail sera dressé pour établir la liste des témoins.