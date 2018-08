Ile Maurice: Le Financial Services Institute se penche sur les défis de formation des services financiers

Ameenah Gurib-Fakim devra se présenter jeudi le 9 août devant le Puisne Judge Asraf Caunhye, et les juges… Plus »

Le ministre des Services financiers est conscient que le paysage de ce secteur sera appelé à changer suivant les recommandations de la feuille de route définie par la Financial Services Commission à l'issue d'une étude réalisée l'année dernière par un consultant australien. Dans cette optique, il a fixé les objectifs de cet institut et rappelé l'engagement de nouveaux directeurs pour traduire dans les faits les besoins de formation identifiés dans le Blueprint.

