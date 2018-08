Cote d'Ivoire: Le FMI invite le gouvernement à maintenir le rythme de la croissance

La création de marges budgétaires adéquates pour faciliter l'exécution des dépenses prioritaires d'infrastructure et sociales dépend de la mobilisation de recettes supplémentaires et de la priorisation des dépenses publiques. Le gouvernement a mis sur pied un comité incluant le secteur privé pour collaborer aux réformes des finances publiques.

Les politiques saines du gouvernement et sa détermination à mettre en œuvre son programme de réformes ont suscité des conditions de financement favorables sur les euro-obligations émises par la Côte d'Ivoire en 2017 et 2018. La dette publique extérieure devrait s'établir à près de 30 percent du PIB en 2018, ce qui est présentement considéré comme viable à moyen terme.

Le gouvernement vise à raffermir l'accès aux marchés pour les produits agricoles en améliorant l'infrastructure des transports, étendre l'offre d'électricité, et développer des stratégies d'accroissement de la valeur ajoutée du cacao et de l'anacarde.

L'agriculture emploie la moitié des travailleurs ivoiriens. Environ 60 % des familles des employés agricoles sont pauvres. Les femmes représentent 40 % des travailleurs agricoles, et plus de la moitié de ceux-ci n'ont pas été scolarisés.

Le pays pourrait rattraper son retard vis-à-vis des pays pré-émergents d'Afrique sub-saharienne notamment en renforçant les droits des créanciers et des emprunteurs et en approfondissant la fourniture d'informations sur ceux-ci.

Même si la croissance fut impressionnante, en moyenne annuelle de 9 %, la réduction du taux de pauvreté fut modeste et le sous-emploi demeure élevé. Le gouvernement voudrait s'attaquer à cette question en améliorant l'infrastructure publique, bonifier davantage le climat des affaires, affiner le ciblage pour les filets sociaux et étendre leur couverture.

