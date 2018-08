Madagascar: Les défenseurs des droits de l'homme en danger?

Un cas qui n'est pas isolé. « On a constaté que c'était un peu toujours le même schéma, explique Mireille Rabenoro, la présidente de la CNIDH à Madagascar. Depuis quelques années, ce sont les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement qui subissent les représailles de la part d'autorités locales, en général, mais pilotées derrière par des intérêts privés, essentiellement étrangers. Il y a une déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle Madagascar a souscrit, mais dans la pratique il n'y a encore rien eu concernant les défenseurs des droits de l'homme. »

« Menaces, harcèlements, détentions, privations de libertés... », la liste des représailles subies par les défenseurs des droits humains à Madagascar est longue, selon le communiqué de la CNIDH. Un communiqué publié alors que le musicien et chanteur Théo Rakotovao est victime d'intimidations depuis plusieurs semaines, précise l'organisation. Ce dernier dénonce avec son association MA.ZO.TO l'impact de l'exploitation d'ilménite et de métaux lourds par l'entreprise australienne Toliara Sands sur les communautés locales et l'environnement dans le sud-ouest du pays.

