Mali: La liste définitive des bureaux de vote non ouverts au 1er tour diffusée

Au Mali, environ 245 000 électeurs au premier tour, répartis dans 871 bureaux de vote, n'ont pas pu voter au premier tour. C'est le ministère de l'Administration territoriale qui l'annonce, plus d'une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle et à quelques jours du second tour. Cette liste était réclamée par des missions d'observations et par l'opposition.

871, c'est le nombre officiel de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert le 29 juillet, jour du premier tour de l'élection présidentielle. Le ministère malien de l'Administration du territoire avait déjà publié plusieurs listes provisoires. Mais c'était une « question de temps pour avoir le chiffre définitif, car nous n'avons jamais été opposés à cette publication », indique le secrétaire général du ministère.

Cette fois-ci, la liste détaille le nombre de bureaux, les noms des centres, communes et régions dans lesquels le vote a été perturbé. « A cause de l'hivernage ou de l'insécurité », poursuit le secrétaire général. Dans la grande majorité, les lieux restés fermés se situent au centre du pays. Les cercles de Mopti, Douenzta, Tenenkou, Djenne, Bandiagara ou encore Niono sont les plus touchés, cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes.

La publication de cette liste avait été réclamée par la mission d'observation de l'Union européenne. Pour le directoire de campagne du candidat de l'opposition, il s'agit d'une liste partielle et non complète. A cela s'ajoute une autre demande qui elle reste en suspens : celle de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.