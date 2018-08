Congo-Kinshasa: Inakalé ?

Comme une épée de Damoclès, cette problématique plane sur l'avenir du pas. Tic tac, tic tac, le sablier se vide sur le décompte des délais impartis par le calendrier électoral car, les regards sont rivés vers la CENI où le nom du FCC est attendu. Des supputations perçues hier laissaient entendre que ce mardi le grand dévoilement était possible et que la caution du mystérieux candidat FCC aurait même été payée.

Face à un tableau de défis plantés par l'Opposition, CLC/Eglise Catholique, bloc anti-3ème mandat Paris-Luanda-Kigali... et d'envies, d'autres côtés, grâce aux sirènes de rester aux affaires ad vitam aeternam, Kabila caricaturé jadis Kabila l'Enchanteur sous la plume de François Soudan (allusion faite à Merlin l'Enchanteur et ses tours de passe) devra jouer son coup divin sur l'échiquier politique congolais où a-t-il démontré deux années durant la qualité de sa maitrise des joueurs ainsi que du jeu.

En RDC, ces dernières 48 heures, le glas d'une ère Inakaléenne est sur le point de sonner. Comme dans le célèbre tube de JB Mpiana, 48 heures, dans 2 jours, l'avis des médecins diagnosticiens politiques prédit une mort. Non, pas de Gecoco comme dans la mélopée précitée mais, ici, du mystère entourant la problématique d'un 3ème mandat ou non au Président Kabila. Tel Inakalé, le Raïs serait aux carrefours des choix.

