Afrique: L'ex-gloire du Nigeria Emmanuel Amunike nommé sélectionneur de la Tanzanie

Amunike a été international de 1993 à 2001, remportant la CAN 1994, en Tunisie, et la médaille d'or aux Jeux Olympiques 1996, à Atlanta. En tant qu'entraîneur, il a notamment été le sélectionneur de la sélection U17 du Nigeria après avoir dirigé des clubs locaux (Julius Berger, Ocean Boys).

Après des débuts au Concord FC en 1990 et un transfert à Julius Berger, il entame sa carrière professionnelle au Zamalek du Caire avec lequel il inscrit 56 buts en 3 saisons. Première étape européenne au Sporting du Portugal puis transfert au FC Barcelone en 1996. Hélas, après une première saison plutôt réussie, il passe les trois suivantes sans disputer un seul match en raison d'une grave blessure au genou, qui le prive d'ailleurs de la Coupe du monde 1998. Par la suite, Amunike ne retrouvera jamais son meilleur niveau, même si sa carrière ne s'achèvera qu'en 2004. Il se reconvertira ensuite et deviendra entraineur.

