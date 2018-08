Congo-Kinshasa: Présidentielle - Vital Kamerhe a déposé sa candidature à la Céni

Vital Kamerhe a été investi candidat par son parti lors du dernier congrès qui s'est achevé le 4 août. Il s'oppose à l'usage de la machine à voter et milite pour un processus électoral inclusif et crédible. L'ex-speaker de la chambre basse du parlement avait fini troisième à l'issue de la présidentielle de 2011. Il est de ceux qui pensent qu'une candidature commune de l'opposition était la seule alternative capable de favoriser une alternance au sommet de l'État par le truchement d'une réelle conjonction des forces autour d'un même idéal.

Le cercle des candidats à la présidentielle ayant effectivement déposé leurs dossiers de candidatures au bureau de réception et de traitement des candidatures de la Céni vient de s'élargir avec une nouvelle unité. Il s'agit de Vital Kamerhe qui a déposé ce lundi sa candidature. L'opposant s'est fait accompagner de son épouse, Amida Shatur, se soumettant au rituel qu'impose la procédure. Il est, à ce jour, la quatrième personnalité à avoir fait acte de candidature à la présidentielle prévue pour décembre. « Nous sommes porteurs d'une vision. Nous avons un programme avec vingt piliers qui part de l'instauration d'un nouveau leadership exemplaire et visionnaire jusqu'à l'appropriation du peuple congolais de sa culture. C'est l'homme au centre de notre pays. Il nous faut seulement cinq ans pour qu'il (Congo) devienne le Brésil. Nous avons des atouts innombrables », a-t-il déclaré à la presse au sortir du bureau de la Céni.

