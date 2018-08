Sénégal: Le ministère de l'Environnement rappelle les peines encourues par les exploitants "illicites" de la zone de la "Grande Niaye"

La Division de gestion des urgences environnementales du ministère et la Section environnement de la Gendarmerie nationale, sont à l'œuvre sur le terrain pour constater et donner suite à toutes tentatives d'agression de cette zone humide protégé, précise le texte.

Enfin, "il convient de noter que cette situation avait amené le ministre de l'Environnement et du Développement durable à effectuer une descente sur les lieux, courant février 2018, pour marquer la position de la puissance publique et une telle posture demeure actuelle", apprend t-on.

Il cite entre autres, "le maintien de la biodiversité en servant d'habitat à des espèces floristiques et faunistiques menacées, lieu de reproduction et étapes migratoires pour 223 espèces d'oiseaux".

Dans ce cadre, écrit le communiqué, "lesdites dépendances situées aux alentours du site Technopôle comprennent des dépressions où convergent les eaux provenant de la nappe phréatique et des eaux pluviales, avec les fonctions écologiques et socio-économiques d'importance suivantes".

Les services du ministère ont fait ce rappel après avoir constaté dans la zone "intensification d'activités illicites de remblaiements clandestins de surfaces comprises dans les plans d'eau et ayant pour but pour leurs auteurs, d'étendre l'assiette foncière de certains titres limitrophes, au passage non considérés comme acquis, au regard de la réglementation environnementale".

Les actions illicites relevées au niveau de la zone dite de la "Grande Niaye" de Pikine et extensions sont "très dommageables à la préservation du cadre de vie des populations et au maintien des équilibres biophysiques de notre capitale", note la source.

Dakar — Le ministère de l'Environnement et du Développement durable rappelle, dans un communiqué transmis à l'APS, la sanction pénale encourue par les auteurs d'actions illicites dans la zone dite de la "Grande Niaye" de Pikine et extensions.

