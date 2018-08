Burkina Faso: Logements sociaux et économiques - Plus de 1 200 attributaires tirés au sort

Les experts en charge des télécommunications du G5 Sahel ont tenu, les 2 et 3 août 2018, à… Plus »

« Elle a permis de réaliser 475 logements sociaux et économiques à Gaoua et 58 logements économiques à Bobo-Dioulasso », a souligné M. Moyenga.

Le représentant du département de l'Urbanisme et de l'Habitat, Roger Moyenga, a réaffirmé la détermination du ministère à garantir une transparence totale dans le processus d'attribution des logements. Par ailleurs, il a déclaré que l'opération concerne l'ensemble des communes urbaines et rurales du Burkina Faso.

« Nous avons des logements économiques de type F4 et des logements sociaux de type F3 », a-t-il expliqué. M. Salouka a fait savoir que les listes des bénéficiaires définitifs ainsi que les listes d'attente seront affichées au CEGECI et publiées en ligne, sur le site du ministère au plus tard le 11 août 2018.

En effet, le département a procédé ce jour, au choix des premiers bénéficiaires desdits logements sur le site de Bassinko à Ouagadougou. Selon le directeur général du Centre de gestion des cités (CEGECI) Yacouba Salouka, ce sont au total 1262 logements sociaux et économiques de type F2, F3 et F4 que le ministère a mis à la disposition des populations dans l'arrondissement n°8 de Ouagadougou.

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a organisé une cérémonie de tirage au sort des bénéficiaires des logements sociaux et économiques de Bassinko à Ouagadougou, le samedi 4 août 2018.

