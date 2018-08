Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Kamerhe a déposé sa candidature

Il n'aura attendu que trois jours après son investiture comme candidat président de la République par son parti lors de son tout dernier congrès pour passer à la CENI déposer sa candidature. Le président de l'Union pour la Nation Congolaise l'a fait lundi 6 août 2018.

Accompagné de sa femme, le candidat malheureux lors des élections de 2011 est le quatrième candidat à déposer sa candidature après celles de Seth Kikuni, JP Bemba et Alain-Daniel Shekomba. Il faut signaler qu'à la sortie du bureau de la CENI, Vital Kamerhe a rappelé qu'il a déposé sa candidature, mais les divergences persistent toujours autour de la machine à voter ainsi qu'au fichier électoral. Et, par ailleurs, les tractations sont en cours pour une candidature commune de l'Opposition face au candidat du FCC qui est jusqu'ici inconnu.

Il serait étonnant qu'une personnalité autre que Vital Kamerhe soit investi candidat président de la République pour le compte de l'Union Nationale du Congo (UNC), au terme du deuxième congrès du parti qui s'est déroulé pendant trois jours, soit du 2 au 4 août 2018, en la Salle Kage de la 16ème rue Limete industrielle. Dans une ambiance électrique, les cadres et militants du parti venus de tous les horizons et ayant participé aux présentes assises, ont produit environ six résolutions très déterminantes qui vont régir dans les cinq années à venir, le fonctionnement du parti Cher à Vital Kamerhe.

Parmi lesquelles, la plus plausible est celle relative à la désignation du président Kamerhe comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, conformément à la Constitution et à l'Accord de la Saint Sylvestre. Toutefois, malgré cette annonce, l'UNC reste ouverte au dialogue entre Opposition pour parvenir à un candidat commun. Il promet par conséquent, à ne pas décevoir la population en insistant sur la flexibilité désormais des uns et des autres sur cette question.

Entre autres, résolutions adoptées à l'issue des travaux, c'est celle se rapportant à la validation des candidats de l'UNC à la députation nationale. Ensuite, l'adoption du programme ou projet de société du parti constitue le leitmotiv des efforts engrangés par les participants aux assises.

Ce programme d'action, du reste très ambitieux prend date avec l'histoire car, il dénote d'une lourde responsabilité de porter le flambeau du Congo dans l'univers lointain une fois que le peuple accorde son dévolu sur l'UNC au cours des élections à venir. Le rêve est donc concocté et mis en marche, révèle Kamerhe qui, par ailleurs, parle d'un engagement citoyen et d'un serment qu'il prend devant Dieu et devant les hommes.

D'après lui, le Congolais doit quitter le stade de croire que la politique c'est l'art du mensonge. Il faut bannir ce vocable. " Nous allons rendre aux Congolais ce que le Congo nous a donné. Je suis en train de scellé un pacte social avec les Congolais. Ceci, en vue de bâtir un Congo fort et stable au cœur de l'Afrique. Ce rêve deviendra une réalité. Le Congo est un pays géostratégique avec des multiples richesses qui ne profitent pas à ses dignes fils.

Les Congolais ont simplement souffert à cause de l'irresponsabilité de leurs dirigeants", à martelé Vital Kamerhe. Du point de vue du plan d'action, celui-ci est axé sur 20 piliers sous forme d'engagement. Il s'agit entre autres, de la restauration d'un nouveau leadership; la refondation de l'autorité de l'Etat ; la réforme de la Justice ; la sécurité nationale ; la lutte contre la corruption ; la Santé ; l'éducation nationale ; la Jeunesse et sports etc.