Algérie: Intempéries - Les autorités suivent de près la situation à In Guezzam

Tamanrasset — L'Inspecteur général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Abderrahmane Sidini a affirmé, lundi à la circonscription administrative d'In Guezzam (420 km à l'extrême-sud de Tamanrasset), que les autorités suivaient de près la situation dans la région, assurant que toutes les mesures seront prises pour prendre en charge les habitants sinistrés suite aux dernières intempéries.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les élus locaux et les représentants de la société civile, M. Sidini a indiqué que "les autorités suivent de près la situation et les habitants sinistrés suite aux dernières intempéries seront pris en charge", relevant que "des mesures seront initiées pour la prise en charge des préoccupations des citoyens sinistrés". La commission interministérielle dépêchée à In Guezzam sur instruction du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a pour mission de "s'enquérir de la véritable situation sur le terrain et porter les préoccupations des habitants de la région aux autorités concernées", a affirmé M. Sidini.

Dans ce cadre, le responsable a salué les opérations d'intervention effectuées par les différents services et corps de sécurité, en tête desquels, les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP). M. Sidini a appelé, en cette occasion, la commission technique locale chargée d'inventorier les dégâts, à procéder à une évaluation préliminaire dans les plus bref délais et à mener un travail rigoureux. La commission interministérielle qui a entamé sa mission dimanche, a constaté jusqu'aujourd'hui, 15 habitats sinistrés à In Guezzam, selon les explications fournies à la commission.

Pour sa part, le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi a fait état d'une forte volonté "pour répondre aux préoccupations urgentes et prendre en charge les dégâts, et ce après l'établissement d'un diagnostique de la situation".

Les citoyens sinistrés ont reçu des aides alimentaires et des couvertures et devraient bénéficier de tentes dans les prochaines heures. Plusieurs préoccupations à caractère urgent ont été soulevées par les citoyens lors de cette rencontre, entre autres, l'élaboration d'une étude technique pour détourner le cours des eaux des oueds qui traversent la ville d'In Guezzam, le renforcement des services de la protection civile en ressources humaines et matériels, la garantie de soins médicaux et la réhabilitation des réseaux d'eau potable et des eaux usées et des routes.

Cette commission est composée de responsables centraux des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, des Ressources en eau, des Transports et des Travaux publics, de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, et l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.