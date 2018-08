Algérie: Les cascades de Traghenia - Une destination convoitée par les touristes de montagne

Chlef — Les cascades de Traghenia dans la région de Ténès (55km au nord de Chlef) sont devenues parmi les destinations touristiques prisées par les estivants qui y trouvent des paysages pittoresques et un séjour estival plein de défis et d'aventures.

Alliant verdure luxuriante et eaux cristalline jaillissant des hauteurs de la cascade et des escarpements de montagnes, l'endroit connait une importante affluence des familles et des jeunes qui ont opté pour le camping dans ces endroits hors du commun, ce qui dénote d'un développement de la conscience touristique chez le citoyen qui se découvre une passion pour ces paysages naturels. Connu autrefois seulement par les habitants de la région, les cascades de Traghenia sont devenus une destination incontournables pour les visiteurs de Ténès impatients de découvrir la beauté vierge du site, et ce en dépit de la difficulté des accès qui y mènent.

Mourad, un estivant de la wilaya de Tipasa a fait part de son émerveillement de la beauté du site qu'il visite en quête d'un loisir d'un autre genre, marqué notamment par les aventure dans des pistes montagneuses, des barbecues et le thé préparé à la braise. Abed (un algérien établi à l'étranger) qui dit avoir découvert l'endroit par la biais d'un ami, a indiqué que ce site est "une manifestation de la grandeur de Dieu d'où l'intérêt d'y accorder une attention particulière pour en faire un endroit touristique par excellence et promouvoir, ce faisant, le tourisme local et national".

L'eau ruisselante, les grottes mythiques et les gravures rupestres offrent aux amateurs de la nature une vue magnifique retraçant l'histoire de cette région et appelant les visiteurs à immortaliser leur passage par des photos en guise de souvenir. Très prisé en cette saison, l'endroit est devenu également la destination favorite de plusieurs associations touristiques, culturelles et sportives à l'instar de l'Association pour la promotion des sports féminins à Chlef qui a organisé une randonnée pour découvrir la région, faisant la promotion du tourisme de montagne. À ce propos, la présidente de l'Association, Rima Attallah a indiqué que la relance du secteur touristique commence par la valorisation et la promotion de ces sites, ajoutant que la wilaya de Chlef regorgeait de plusieurs sites qui reflètent la beauté et la biodiversité de l'Algérie.

En dépit de sa beauté qui attire différentes franges de la société, ce lieu demeure menacé par la pollution due essentiellement à l'amoncellement de déchets qui agace les visiteurs et les riverains en particulier. Ces derniers ont appelé les estivants "à faire preuve de civisme et à nettoyer périodiquement ce site", et les autorités locales d'y accorder davantage d'intérêt.