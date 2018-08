Algérie: Le RND et TAJ renouvellent leur appel au Président Bouteflika à "poursuivre sa mission à la tête du pays"

Durant cet échange auquel ont pris part des membres des deux directions nationales, M. Ouyahia "s'est félicité des relations étroites qui existent entre les deux partis, membres de la majorité présidentielle, y compris au sein du gouvernement et au niveau du Parlement". Le RND et TAJ "se sont félicité aussi des résultats prometteurs enregistrés par le pays cette année, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la croissance économique, ainsi que le recul du chômage", ajoute le communiqué.

Les deux partis ont également "réitéré leur soutien constant à Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, auquel ils ont renouvelé leur appel à poursuivre sa mission à la tête du pays pour la continuité du développement et pour la stabilité de l'Algérie dans un environnement régional perturbé", indique un communiqué du RND ayant sanctionné la rencontre entre le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, et le président de TAJ, Amar Ghoul.

- Le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamoue Amel el Jazaïr (TAJ) ont renouvelé, lundi à Alger, leur appel au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, afin qu'il poursuive sa mission à la tête du pays pour "la continuité du développement et la stabilité de l'Algérie".

