Sahara Occidental: Décolonisation du Sahara Occidental - Kohler briefe mercredi le Conseil de sécurité

« C'est ainsi que la résolution 2351 le précise, et nous n'avons pas besoin d'une nouvelle terminologie, mais d'une volonté de remplir ce langage de sens et de le suivre par l'action. »

L'émissaire onusien avait expliqué, lors de cette réunion d'information, sa vision du processus de paix et a précisé que son objectif était de relancer les négociations directes entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, dans le courant de l'année 2018.

Il s'agit du deuxième briefing de Horst Kohler depuis sa nomination comme envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara Occidental et qui intervient également moins de deux mois après sa tournée dans la région où il a eu des discussions avec les deux partis au conflit, le Front Polisario et le Maroc et les deux pays observateurs, la Mauritanie et l'Algérie. Au cours de son premier briefing tenu en mars dernier, l'ancien président allemand a défini avec clarté son mandat en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU qui consiste à "trouver une voie pour l'avenir" sur la base d'une solution garantissant l'autodétermination du peuple sahraoui.

