Burkina Faso: Ecole nationale des eaux et forêts - 756 combattants aptes à défendre l'environnement

La 58e promotion de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) a effectué, sa sortie officielle ce lundi 6 août 2018, à Dindéresso. Placée sous le patronage du président du Faso, représenté par le ministre d'Etat Simon Compaoré, ce sont 756 environnementalistes et forestiers qui viennent ainsi en renfort dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement.

Après deux ans de formation pour certains, et trois pour d'autres, 756 élèves de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) de Dinderesso en fin de formation, ont reçu leur parchemin le lundi 6 août 2018. La cérémonie officielle de sortie a eu lieu au sein de l'école, sise à Dindéresso, à une quinzaine de km au Nord-Ouest de Bobo-Dioulasso.

Composé de 36 inspecteurs des eaux et forêts, de 07 inspecteurs de l'environnement, de 101 contrôleurs des eaux et forêts, de 44 techniciens supérieurs d'environnement, de 528 assistants des eaux et forêts, et de 38 agents techniques de l'environnement, les élèves en fin de formation sont issus de quatre pays, à savoir le Burkina Faso, le Togo (4 stagiaires), le Mali (1 stagiaire) et le Niger (1 stagiaire).

Parmi eux, on compte des inscrits à titre privé, des recrues sur concours direct et sur concours professionnel. Le ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a patronné la cérémonie du jour, au nom du président Roch Marc Christian Kaboré. Simon Compaoré a, à l'occasion, donné « Renaissance » comme nom de baptême, à la promotion. Le choix de ce nom, pour le ministre d'Etat, vise à faire en sorte que tout reparte sur de bonnes bases.

« S'il y a la volonté, nous pouvons faire renaître l'espoir partout, y compris dans le domaine de l'environnement » a déclaré Simon Compaoré. Le directeur général de l'ENEF, le lieutenant-colonel Pamoussa Ouédraogo, s'est, pour sa part, réjoui du taux de succès de la promotion. « Seuls deux pensionnaires ont été exclus donnant un taux de succès de 99,74% », a indiqué le DG de l'ENEF.

Un résultat que le délégué des sortants, l'élève inspecteur des eaux et forêts, Souleymane Ouédraogo, met à l'actif des dirigeants et du personnel encadreur de l'école. « L'atteinte de ces résultats satisfaisants ne se justifie pas seulement les efforts des élèves, mais aussi ceux de la direction et du personnel encadrant de l'école », a-t-il dit.

Pour le porte-parole des sortants Souleymane Ouédraogo, le choix du thème de la cérémonie : « Préservation et restauration des ressources naturelles et de l'environnement face aux défis sécuritaires actuels : enjeux et perspectives» est d'actualité. Surtout a-t-il relevé, en ces temps où, en plus des attaques de braconniers, les menaces terroristes sur le corps des eaux et forêts est une réalité.

Souleymane Ouédraogo en veut pour preuves, les séries d'épisodes sombres qu'a traversés le corps des eaux et forêts en 2018. Ce sont, a-t-il cité, les attaques meurtrières dans la région de l'Est à Arly et Nassougou, et celle des Cascades, à Sidéradougou.

Une occasion pour lui et ses promotionnaires de prendre l'engagement de sauver les ressources de leurs différentes nations « même au péril de leur vie ». L'ex-ministre en charge de l'environnement, Saïdou Maïga, a été choisi comme parrain de cette promotion.

La justification du choix de M. Maïga pour parrainer la sortie de promotion, selon les sortants, réside dans son engagement pour la promotion et la réussite des actions en faveur de la préservation et de la restauration de l'environnement.

Le ministre en charge de l'environnement, Batio Bassière, a présidé la cérémonie de sortie. Pour lui, cette cuvée est d'un apport important dans la lutte pour la préservation des ressources naturelles et contre la pollution naturelle.