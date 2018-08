Burkina Faso: CASEM du ministère de la Communication - Améliorer les performances du département

Le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement a tenu, le vendredi 3 août 2018 à Ouagadougou, son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année.

«Evaluation de la mise en œuvre des actions du MCRP : défis et perspectives », c'est le thème du premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui s'est tenu le vendredi 3 août 2018 à Ouagadougou.

Réunis autour du ministre Rémis Fulgance Dandjinou, les participants ont fait le bilan à mi-parcours de l'exécution des missions dudit ministère et discuté des méthodes et approches. Aussi, ont-ils adopté des meilleures stratégies pour améliorer les performances du département. «Le bilan à mi-parcours est important.

C'est une opportunité de passer en revue le rapport de performance et de gestion, les difficultés rencontrées par les structures centrales et déconcentrées en vue de dégager les forces et les faiblesses et de trouver ensemble, les mesures correctives pour améliorer les performances du département», a expliqué M. Dandjinou.

Le ministère de la Communication, a-t-il précisé, a une feuille de route assez précise qui consiste en l'amélioration des conditions de fonctionnement des médias privés, de la communication gouvernementale et de l'accompagnement des médias d'Etat.

Il a dit être fier de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, de l'accompagnement des Etablissements publics de l'Etat (EPE) dans un certain nombre de processus, notamment l'Institut des sciences et techniques de l'information (ISTIC).

Le ministre Dandjinou a affirmé que le bilan à mi-parcours leur permet de connaitre leurs limites dans le cas du budget-programme et de se performer afin que le seuil de performance atteint l'année dernière soit largement dépassé cette année.

«Nous étions autour de 60% l'année dernière. Ce seuil est relativement moyen et nous pensons qu'avec ce CASEM, il y a des possibilités pour que nous puissions augmenter ce taux de réalisation et d'absorption à la fin de l'année 2018 »,a relevé M. Dandjinou.

Concernant les faiblesses, a-t-il ajouté, il a cité les réaménagements budgétaires, la mise en œuvre de procédures des passations des marchés, dans lesquels on note souvent des lenteurs.

Il a affirmé avoir remonté le taux du budget qui est quasiment dans la bonne dynamique que l'année dernière. «Le ministère de l'Economie et des Finances a mis à notre disposition un certain nombre de dérogations nous facilitant la mise en œuvre du nouvel décor de la RTB et cela va notamment faciliter donc le positionnement de la radio et de la télé nationales et également augmenter les taux d'absorption des crédits au niveau du ministère», a-t-il mentionné.

Il a conclu : «Le taux d'absorption est relativement intéressant et correspond à ce que nous avions estimé pour cette période, il y a certainement des améliorations à faire et à ce niveau, les administrateurs vont préciser ce qu'ils entendent pour que nous puissions mettre en œuvre ».