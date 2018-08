Seychelles: Les vols hebdomadaires vers les Seychelles par la compagnie suisse Edelweiss Air débuteront le 23 septembre

La Suisse et les Seychelles décrivent ces efforts nouveaux et positifs - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental - comme moyens de renforcer les relations entre les deux pays.

"Je voudrais attirer votre attention sur les bourses d'excellence de la Confédération suisse offertes pour les études de troisième cycle et de recherche. Il est actuellement ouvert et je souhaite encourager chaleureusement les candidats seychellois à postuler ", a ajouté M. Brandt.

"Je suis très heureuse qu'Edelweiss Air ait considéré l'opération de fin d'année car cela signifie que notre relation avec eux sera renforcée et que son engagement à développer le marché suisse serait encore plus grand. Les territoires suisse et germanophone ont encore beaucoup de potentiel et le vol à longueur d'année aidera à libérer ces potentiels inexploités », a déclaré Sherin Francis, directrice générale de la Seychelles tourisme Board (STB).

L'accord entre Edelweiss Air et STB comprend également la promotion de la compagnie aérienne sur toutes les plateformes numériques du conseil, y compris les médias sociaux et sur son site Web.

"C'est un chiffre très positif si l'on considère la petite taille de notre pays. En outre, un certain nombre des 120 citoyens suisses appelant actuellement les Seychelles leur domicile sont actif dans le secteur du tourisme. Dans un avenir proche, les arrivées de touristes suisses seront encore renforcées par l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre Zurich et l'île de Mahé », a déclaré M. Brandt.

Edelweiss Air est une compagnie aérienne de loisirs suisse détenue à 100% par Swiss International Air Lines et faisant ainsi partie du groupe Lufthansa. Elle exploite des vols vers des destinations européennes et intercontinentales depuis son aéroport de Zurich.

