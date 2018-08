Afrique: Eliminatoires CAN U-17 - La RDC joue son avenir ce mardi contre le Congo Brazzaville

Les quatre joueurs restants venant d'Alger, Dan Bomolo, MbedeSandja, Elie Kombe et GradiLuyeye ainsi que le président de la Ligue nationale de football de jeunes, Zéphyr Kaninda, ont rejoint le groupe le vendredi avant le match. C'est dans ces conditions que l'équipe a joué contre la Guinée-équatoriale, pays organisateur, et n'a résisté que pendant une mi-temps.

De Malabo, l'équipe a été embarquée dans un autre avion, sans passeports, laissés à l'aéroport pour formalités, à destination de la ville de Bata via Mongomo, où l'appareil a fait plus d'une heure. C'est donc aux alentours de 18h00 que les Léopards U17 vont arriver à l'hôtel de la Fédération de football de la Guinée-équatoriale, situé dans l'enceinte du stade de Bata.

Une mission difficile mais pas impossible pour les Léopards cadets, blessés par leur défaite contre les Nzalang National de la Guinée-équatoriale, alors qu'ils menaient par 1-0, sur un tir de loin de Karim Kimvuidi à la 30ème minute. Curieusement, les Léopards seront rejoints au marquoir peu avant la mi-temps sur un penalty de Jorge Mosera et le but de la victoire de la tête de Javier Robema Bita à la 65e minute sur un corner.

Après avoir perdu son premier match vendredi contre la Guinée-équatoriale en match d'ouverture du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations de moins 17 ans, zone Afrique central (1-2), la RDC évoluant dans un groupe à 3, après la disqualification de Sao Tomé et Principe pour avoir aligné les joueurs plus âgés, joue son match de tous les enjeux ce mardi 7 août, au stade de Bata sous le coup de 16h, heures de Kinshasa contre le Congo.

