Burkina Faso: Cadre environnemental et social - La Banque mondiale présente sa nouvelle directive

Le bureau de la Banque mondiale du Burkina Faso a organisé, le lundi 16 juillet 2018, à Ouagadougou, un atelier d'information sur la mise en œuvre de son nouveau Cadre environnemental et social (CES).

Les ministères de l'Environnement, de l'Action sociale et les Organisations de la société civile (OSC) doivent désormais se conformer au nouveau Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale. En effet, l'institution a organisé un atelier d'information sur le concept, le lundi 16 juillet 2018, à Ouagadougou au profit des cadres des départements et représentant des OSC concernés.

Il vise à fournir un aperçu global des nouvelles exigences environnementales et sociales que la Banque mondiale compte appliquer aux projets d'investissement qu'elle financera.

Selon le responsable des programmes de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Cheick Kanté, le CES est le résultat de concertations les plus larges jamais menées par la Banque mondiale, avec près de quatre années d'analyse et d'engagement dans le monde avec les gouvernements, les experts du développement et les OSC.

Ainsi, 8 000 parties prenantes dans 63 pays ont été touchées. « A maintes reprises, nous avons constaté que les projets d'investissement sont plus durables et ont un plus grand impact sur le développement lorsque l'environnement est protégé et lorsque les communautés et les acteurs sont engagés.

Le CES est une excellente occasion de travailler avec le gouvernement afin de renforcer ses systèmes environnementaux et sociaux. Il aide à renforcer la capacité du pays à mettre en œuvre des programmes de manière durable et à obtenir de meilleurs résultats «, a laissé entendre, le responsable des programmes de la Banque mondiale pour le Burkina Faso.

Des questions environnementales et sociales

Cheick Kanté a expliqué que le nouveau cadre fournit une large couverture des questions environnementales et sociales, y compris des avancées importantes en matière de transparence, de non-discrimination, d'inclusion sociale, d'hygiène-santé-sécurité des travailleurs et des riverains, d'acquisition des terres, de participation du public et de redevabilité.

« Les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale visent à protéger les personnes et l'environnement contre les potentiels risques et impacts négatifs des projets qu'elle finance par des mesures d'atténuation, d'une part, et, tendent à bonifier au maximum les impacts positifs, d'autre part.

Ces projets incluent la réalisation d'infrastructures administratives, éducatives, de santé, de routes/transport, de barrages, d'aménagements agricoles, de centrales thermiques ou solaires, d'eau, d'assainissement et d'assistance technique à des secteursclés du développement», a-t-il insisté.

Pour le Directeur général (DG) du Bureau national d'évaluation environnemental (BUNEE) Tidjani Zougouri, cette initiative est à saluer en ce sens qu'elle apporte une nouvelle dynamique dans la collaboration entre la Banque mondiale et entre les ministères et les structures concernés.

A l'issue des travaux, il a indiqué que la présence des représentants des départements est une garantie au respect de ces normes. En rappel, ces normes actuellement appelées politiques opérationnelles/procédures de la Banque mondiale entrent en vigueur en octobre 2018.

Elles aident à identifier, éviter, minimiser ou compenser les dommages aux personnes et à l'environnement. Elles exigent que les gouvernements bénéficiaires des dons ou prêts prennent en compte certains risques environnementaux et sociaux afin de bénéficier du soutien de la Banque mondiale pour les projets d'investissement, tout en se fondant sur leur propre politique environnementale et sociale.