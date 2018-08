Ile Maurice: L'Economic Development Board joue la carte Maurice en Afrique du Sud

Renforcer l'attracti- vité de Maurice sur le marché sud-africain. Tel était le but de l'Economic Development Board (EDB) en envoyant un Trade and Investment Promotion Mission en Afrique du Sud, du 19 au 26 juin dernier. C'est ce qui ressort de sa dernière newsletter pour le mois de juillet. Cette délégation, dirigée par Arvind Radhakrishna, comprenait 26 entreprises locales ainsi que des représentants de Mauritius Freeport Development,d'Airports of Mau- ritius Ltd et du Trade Park Mon Trésor.

Les décideurs mauriciens se sont rendus à une série d'évènements qui ont eu lieu durant la période susmentionnée dans les trois plus grandes villes d'Afrique du Sud, à savoir Durban, Cape Town et Johannesburg. Il s'agissait de forums d'affaires, du Source Africa International Apparel Fair 2018 et de Buyers and Sellers Meetings.

À travers cette initiative, l'EDB a voulu profiter des nombreuses opportunités d'affaires qu'offrent ces rencontres entre vendeurs et acheteurs et les forums. Pour cause, plus de 300 opérateurs ont pris part aux fo- rums d'affaires qui ont eu lieu dans les trois grandes villes sud-africaines. L'effort s'est avéré fructueux puisque des investisseurs ont manifesté un intérêt certain dans un éventail de secteurs d'activités au niveau local. Parmi, la mise sur pied d'une unité de fabrication de tricot, la fabrication de mobilier d'extérieur, la bijouterie, l'impression numérique, le port franc ou encore l'immobilier et l'industrie automobile.

Pays partenaire

Fait intéressant : Maurice a été sélectionné en tant que pays partenaire du Source Africa 2018, seul évènement dédié exclusivement à l'approvisionnement de l'habillement de tout le continent africain. Ce qui a offert une forte visibilité au pays pendant toute la durée de l'évènement. Celui-ci réunit à chacune de ses éditions, des fournisseurs, fabricants, pourvoyeurs de service et acheteurs de la région sous le même toit. La dernière édition a réuni quelque 1 400 visiteurs sur deux jours

L'EDB fait ressortir que Source Africa 2018 a per- mis aux opérateurs locaux de renforcer leurs relations avec plusieurs acheteurs sud-africains, dont Zando, Edcon, Edgars, Woolworths ou encore Kevro. Parmi les opérateurs mauriciens à avoir fait le déplacement : Fine Textiles Ltd, Shivani Manufacturing Ltd, Fit-U Garment Ltd ou encore Tex Group. L'EDB promet un suivi soutenu des avenues de collaboration qui ont découlé de la participation de la Trade and Investment Promotion Mission aux différents évènements commerciaux qui ont eu lieu en Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud demeure l'un des plus importants marchés pour Maurice, que ce soit en termes d'investissements étrangers, d'expor- tation ou d'importation. Le montant de nos exportations vers le marché sud-africain se chiffre à Rs 6,4 milliards pour 2017, faisant de l'Afrique du Sud notre troisième marché d'exportation, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Quant au montant des investissements directs étrangers en provenance de cet État, il se chiffrait à Rs 1,8 milliard pour 2017.

Par ailleurs, Maurice a octroyé près de 785 autorisations d'occupation (occupation permit) à des Sud-africains, selon les données fournies par l'EDB. À savoir que les fabri- cants locaux approvisionnent de nombreux détaillants de prestige, comme Woolworths, Truworths, Edgars, Edcon, Puma et Adidas, entre autres