Ile Maurice: Casinos de Maurice - Hausse salariale de 10 % pour les employés

La SIC Management Services est en quête de trois personnes pour occuper des postes au niveau de l'opération des quatre casinos de la SIC. À hier, date butoir de la soumission des requêtes pour ces postes, la SIC se trouvait en présence d'une trentaine de lettres de motivation. «Mais il n'y a personne en interne qui a fait acte de candidature.» Cela concerne les postes de «Chief Executive Officer», d'«Operations Manager» et de responsable des ressources humaines. Toutefois, pour Prem Beejan, directeur général de la SIC, le plus important est d'avoir des gens expérimentés. «Pour le poste d'Operations Manager, les diplômes ne sont pas aussi importants. Il n'y a pas de poste taillé sur mesure, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir l'expérience requise et connaître tous les secteurs dans le bon fonctionnement d'un casino.» À présent, ce sera à une firme de consultant local d'éplucher les dossiers et de choisir les candidats qui passeront un entretien.

Un accord, débouchant sur une convention collective, a finalement été conclu et signé entre la direction de la State Investment Corporation (SIC) et le syndicat des travailleurs des Casinos de Maurice, lundi 6 août, à Port-Louis. Cela, après plusieurs mois de discussion, entrecoupés de manifestations. À présent, la SIC devra décaisser Rs 33 millions supplémentaires, par année, pour mettre en œuvre ces nouvelles recommandations.

