Il y a lieu de rappeler que le WAC, coaché par Abdelhadi Sektioui qui assure l'inérim, a renforcé ses rangs par le recrutement d'éléments aguerris de la trempe du revenant William Jebbour, du Nigérian Papa Tunde ou encore de l'ex-sociétaire du Hassania d'Agadir, Badii Aouk. Néanmoins, le WAC risque de perdre les services de certains de ses cadres, à savoir Mohamed Nahiri et Ismaïl El Haddad dans le viseur de clubs de Chine et de Turquie.

Heureusement pour le Wydad que la séparation serait à l'amiable, ce qui devrait arranger les deux parties. Oussama Derraji est pressenti au Club Africain tandis que le WAC est appelé à tourner au plus vite cette page et à se projeter sur ses prochaines échéances que sont le championnat national, la Coupe du Trône, la Ligue des champions et la Coupe arabe des clubs champions.

Arrivé au début de l'ouverture du marché estival des transferts, Oussama Derraji n'a disputé aucun match avec les Rouge et Blanc et son passage dans la demeure wydadie rappelle celui d'un autre international tunisien, Khalid El Korbi en l'occurrence en 2015. Une résiliation qui devrait soulager la trésorerie du Wydad d'un peu moins de 100.000 dollars suite à une sanction prononcée par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA.

