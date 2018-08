Cote d'Ivoire: Libération de Simone Gbagbo, Lida Kouassi, Assoa Adou - Le FPI " félicite le gouvernement "

A l'occasion de la 58 e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'une ordonnance d'amnistie en faveur den 800 prisonniers. Au nombre de ceux-ci, des cadres du Fpi et de Souleymane Kamaraté dit Sout To Soul, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.

Le parti encourage par ailleurs le pouvoir à «poursuivre cette dynamique». C'est-à-dire en procédant à «la libération des détenus militaires, au dégel des comptes bancaires et en facilitant le retour de tous les exilés». Pour le FPI, ce sont ces actes qui permettront à la Côte d'Ivoire de «renouer avec la stabilité, la paix et de s'engager dans un processus de réconciliation souhaité».

Le Front populaire ivoirien (Fpi) «félicite le gouvernement» pour la libération des cadres du parti entre autres Mme Simone Gbagbo, Lida Kouassi Moise et Assoa Adou ainsi que tous les autres détenus, selon un communiqué signé de Mme Agnès Monnet, la Secrétaire Générale et porte-parole, publié ce mardi 7 août 2018.

