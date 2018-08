Burkina Faso: Burkinabè de Côte d'Ivoire - Le ministre Azoupiou dévoile la politique de son département à la diaspora

Les experts en charge des télécommunications du G5 Sahel ont tenu, les 2 et 3 août 2018, à… Plus »

La joie était naturellement partagée à la fin de cette riche et fructueuse rencontre. Le Ministre des Sports et des Loisirs compte rééditer cette expérience avec les diasporas burkinabè d'autres pays.

Le Ministre des Sports et des Loisirs a eu des échanges fructueux avec la communauté burkinabè de la Côte d'Ivoire, le dimanche 29 juillet 2018, dans la salle de réunion du Consulat général à Abidjan. Il avait essentiellement en face de lui, les organisations des supporters des Etalons et était accompagné de ses cadres et du Consul adjoint, M. Drissa Soulama, représentant SEM l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan.

