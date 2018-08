Madagascar: Alatsinainy Bakaro - Percée d'Andry Rajoelina dans le fief de Ravalo

Le candidat du « Tanora mala Gasy Vonona » (TGV) Andry Rajoelina a rencontré la population de la Commune d'Alatsinainy Bakaro, dans le District d'Andramasina hier.

Il s'agit de son premier déplacement après la déclaration de candidature effectuée au Palais des Sports de Mahamasina le 1er août dernier. Une visite très bien calculée puisqu'il s'agit d'une descente dans une commune réputée comme étant un fief de l'ancien président Marc Ravalomanana et de son parti, le « Tiako i Madagasikara ». La donne semble en train de changer car hier, le président fondateur de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM) a réussi un succès populaire à Alatsinainy Bakaro. Huit maires sur les 14 élus dans le District d'Andramasina ont assisté à la rencontre. Parmi eux figurent le Maire de la Commune Urbaine d'Andramasina et celui d'Alatsinainy Bakaro, Razanakoto Thomas Alphred. Le lundi étant un jour de « tsena », une foule immense a rencontré Andry Rajoelina qui était venu pour la première fois dans cette commune difficile d'accès et réputée parmi les zones enclavées de la Province d'Antananarivo.

70%. Pour symboliser la confiance et le soutien de la population d'Alatsinainy Bakaro, Razanakoto Thomas Alphred a remis une énorme clé à Andry Rajoelina. « Je peux vous garantir qu'en ce qui concerne Alatsinainy Bakaro, vous obtiendrez au moins 70% de voix », a-t-il déclaré. En effet, les partisans locaux du « Volom-boasary » prévoient de tout faire pour rafler la première place dans tout Madagascar en termes de voix obtenues pour le MAPAR. De son côté, le Maire de la Commune Sabotsy Ambohitromby a déclaré que les jeunes au niveau du District d'Andramasina sont prêts à offrir leur soutien à l'ancien président de la Transition. Pour la population de cette localité, Andry Rajoelina est déjà le président de la République de Madagascar. A entendre le Maire d'Andramasina, « le scrutin du 7 novembre prochain ne sera plus qu'une simple formalité ». Malgré tous ces mots d'encouragement reflétant la détermination des partisans de la base, Hery Rasoamaromaka, Secrétaire national du TGV n'a pas manqué d'encourager la population locale à vérifier leur nom dans la liste électorale.

Face-à-face. Il convient de noter que le candidat du « Tanora mala Gasy Vonona » a fait le déplacement à Alatsinainy Bakaro pour se mettre à l'écoute de la population. La vétusté de la route, l'inexistence d'infrastructures sportives et sanitaires, l'insécurité et les problèmes de chômage. Ce sont entre autres, les maux auxquels la population de cette localité fait face dans leur quotidien. « C'est pour apporter des solutions à tous ces problèmes, mais aussi et surtout pour apporter le développement à Andramasina et dans tout Madagascar que j'ai créé l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar », a soutenu Andry Rajoelina. Il envisage en effet d'instaurer différentes infrastructures « aux normes » pour les 14 communes dudit District. Selon ses dires, « Madagascar a besoin d'un jeune patriote, courageux, ambitieux et qui dispose d'un programme pour développer le pays ». Et d'ajouter : « pour ma part, je n'ai peur de rien ni de personne ». Une allusion probablement aux autres candidats en lice pour l'élection présidentielle du 7 novembre, mais aussi à Pety Rakotoniaina qui lui défie en face-à-face. Et ce, même si les deux personnalités ne combattent pas dans la même catégorie puisque pour l'heure, l'ancien Maire d'Ikalamavony n'envisage pas de briguer la Magistrature suprême, mais se contente de diriger une manifestation anti-élection sur la Place du 13 mai.

Liste électorale. « En 2013, j'ai accepté de ne pas participer à l'élection pour les intérêts supérieurs de la Nation et du peuple malgache mais aujourd'hui, je suis fin prêt et j'ai décidé de prendre mes responsabilités pour mettre fin aux souffrances du peuple malgache », a martelé Andry Rajoelina qui estime que l'IEM constitue l'unique solution pour sortir le pays de cette impasse. Il a aussi lancé un appel à la vigilance à l'endroit de tout un chacun en ce qui concerne la liste électorale. « Nous n'accepterons pas et nous ne tolèrerons aucune tentative de détournement des choix des électeurs », a-t-il averti. Pour cette descente à Alatsinainy Bakaro, le Sénateur Berthin Randriamihaingo et la députée Lanto Rakotomanga ainsi que Herimanana Razafimahefa ont accompagné l'ancien président de la Transition.