Madagascar: Dépôt de dossier - On ne se bouscule pas au portillon

Les candidats ont jusqu'au 21 août pour déposer leur dossier de candidature à la HCC.

Pour le moment, ils ne se bousculent pas au portillon à Ambohidahy. Jusqu'à présent, ils ne sont que deux à avoir affermi leur position de prétendant à la magistrature suprême. Les autres peuvent affirmer qu'ils ne veulent pas confondre vitesse et précipitation, mais pour certains, il existe une part de bluff. On sera fixé dans les quinze jours à venir.

Point n'est besoin de parler des poids lourds de la politique qui seront certainement sur la ligne de départ. Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana le seront. Jean Ravelonarivo participera également à la course à l'élection présidentielle puisqu'il a déposé son dossier. Ceux qui manifestent leur intention d'être candidat, multiplient les déclarations et préfèrent d'abord préparer le terrain. La démission de Paul Rabary de ses fonctions de n°2 du HVM entre dans ce cadre. Ses critiques du parti auquel il a appartenu entre dans ce cadre. On suppose que sa campagne d'explication ne fait que commencer et que si son intention est de se présenter, lui ou ses mandataires pendront leur temps et ne brûleront pas les étapes.

D'autres affichent leur détermination, mais ils sont rattrapés par leur passé. Le Bianco qui continue d'instruire des dossiers peut empêcher le rêve de certains de se réaliser. Ces derniers, cependant, jusqu'à preuve du contraire ne sont pas condamnés. Le SAMIFIN peut lui aussi mettre un frein à l'ambition de personnalités en vue. Les deux semaines à venir risquent d'être longues pour les hommes politiques. On ne sait pas si les gardes fous établis par le pouvoir vont assainir cette course à l'élection présidentielle. On sera fixé avant le 21 août et gageons que l'on assistera au dernier moment à un véritable embouteillage au greffe de la HCC.