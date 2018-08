Madagascar: MPTDN - Convention de sortie de crise signée hier

Une réunion décisive s'est tenue hier à Antaninarenina entre le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) Maharante Jean de Dieu, les membres de son staff et le personnel affilié au syndicat.

Les parties en présence ont signé pour l'occasion une convention de sortie de crise pour désamorcer la situation, mettre fin à la grève et reprendre le travail, après un bras de fer qui a duré un peu moins de deux mois. Le représentant du personnel a remercié le Premier ministre qui a joué le rôle de médiateur, le ministre Maharante Jean de Dieu qui a rassuré les agents du MPTDN, et le Secrétaire général Briand Andrianirina qui a contribué au règlement de la crise. Ont été alors levées les craintes et appréhensions du personnel à l'endroit du ministre qui a fait l'objet de procès d'intention avant même qu'il ne prenne effectivement les rênes du MPTDN. Magistrat de formation, il demande à être jugé par son travail durant les six mois qu'il restera à Antaninarenina. Se posant en « Raiamandreny » et en « pater familias », il s'est engagé à faire ce qu'il peut afin de satisfaire au mieux les attentes et revendications du personnel.

Valeurs malgaches. Pour restaurer un climat de confiance, les signataires du « fifanekena » ont fait leur les valeurs malgaches d'après lesquelles « ny hisavorovoroan-kilantoana». Littéralement, « si on se dispute, c'est pour mieux s'entendre ensuite ». En tout cas, les anciens belligérants se sont mis d'accord pour tirer un trait sur le passé et faire primer l'intérêt supérieur de la Nation. Sans oublier les intérêts du personnel. Y compris les grévistes qui n'ont pas à craindre à une retenue sur leurs salaires. Grâce à la bonne volonté des uns et des autres, la sortie de crise est passée hier comme une lettre à la poste.