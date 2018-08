Togo: Le Président de l'ATC, Mileck Agbokou, dit tout !

Incubateur de talents, le tournoi Renaissance Kloto remet une nouvelle couche dès dimanche prochain avec l'ouverture de l'édition 2018 de la compétition de football qui cette année devra aider aussi à primer les meilleurs groupes de supporters qui font dans les rythmes du terroir.

Pour cette édition, la compétition est parrainée par l'ancien Premier ministre togolais, Arthème Ahoomey-Zunu. Pour faire le point des préparatifs de cette compétition qui mettra en haleine le Grand Kloto et trois autres préfectures du Togo (Agou, Kpélé Akata et Golfe) qui y sont représentées, la rédaction de votre organe, s'est approchée du président de l'ATC (Association Afrique Terre de Culture), organisatrice d'un tel évènement fédérateur des énergies, Mileck Agbokou.

Dans cette interview qu'il nous a accordée, il dit tout sur l'organisation, les innovations apportées et fait aussi un bilan sommaire des trois précédentes éditions de cette fête du football...

Monsieur le président, Acte IV du Tournoi Renaissance Kloto, le démarrage c'est le 12 Août prochain. Quel est l'état des lieux à quelques jours de l'ouverture de cet évènement qui fédère les fils et filles du Grand Kloto et la jeunesse togolaise autour du cuir rond et d'un concours de chant chorale ?

Merci tout d'abord de l'intérêt que vous accordez à notre projet culturo-sportif chaque année. Au niveau de l'organisation pour le démarrage, je peux vous assurer que tout est prêt pour le coup d'envoi ce dimanche 12 Août à Hanyigba Dougan à 15h entre ASHAD de Hanyigba Dougan, quatrième l'année passée au classement général et le Centre Sportif Swallows de Lomé, détenteur de la super coupe de ce tournoi l'année passée.

Mais déjà, à 13h 30, un match d'exhibition opposera les U15 du centre le Romario de Zanguéra au Centre New Sporting Club de Kpalimé.

Mais, je tiens à vous rappeler que spécialement pour cette année, nous avons couplé directement la culture au sport en mettant en jeu un prix spécial au meilleur groupe des supporteurs qui respectera la vertu de fair-play durant toute la compétition. C'est pour nous un moyen de redynamiser et remobiliser beaucoup de groupes folkloriques qui disparaissent au profit des rythmes cool catché et autres dans le Grand Kloto.

Déjà 3 éditions du Tournoi Renaissance Kloto derrière, s'il vous est donné de jeter un regard dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous retiendrez de ces éditions précédentes ? Et qu'est-ce que ce tournoi d'après vous a apporté au Grand Kloto ?

Nous sommes très satisfaits de l'édition passée tout comme des deux premières. Notre projet de Renaissance Kloto permet aux jeunes de bien remplir leurs vacances. Ceux ou celles qui pensent aller à Lomé pour avoir cette opportunité de divertissement ne le programme plus.

Désormais, ce sont les jeunes ressortissants du milieu qui reviennent au bercail pour vivre ce moment fou autour du cuir rond. Ce projet crée une émulation entre les générations dans l'approche d'une vie en société de paix. Ça favorise aussi la culture du savoir vivre. Bref, ce tournoi apporte beaucoup de choses au milieu.

Si quatre joueurs ont été retenus l'année passée et enrôlés dans l'effectif de Gomido, vice champion de la saison et double détenteur de coupe, il faut comprendre que nos attentes sont comblées.

Il s'agit de Klougan Marius de Réveil FC de Kpalimé le meilleur joueur et meilleur buteur de l'édition précédente, de Tchakondo Sadate de New Sporting club de Kpalimé, de Djolévo de Dynamic club de Kpalimé également et j'en passe. C'est le lieu d'appeler les autres clubs de D1 et D2 dans la région et ailleurs à venir découvrir et piocher des talents en état pur.

