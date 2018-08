Congo-Kinshasa: Election présidentielle 2018 - Fiyou Ndondoboni à l'œuvre, le candidat commun de l'opposition sera connu ce mardi 7 août

*Après les consultations en solo, le président du parti Orange, Fiyou Ndondoboni, initiateur de la démarche sur la candidature commune de l'opposition a invité tous les candidats déclarés pour échanger et choisir un candidat commun pour le compte de l'opposition à la prochaine élection présidentielle.

Au total, cinq candidats déclarés de l'opposition ont répondu favorablement à l'appel du peuple. Il s'agit entre autres de Monique Mukuna, Noel K. Tshiani, Daniel Mwananteba, Gabriel Mokia et Fiyou Ndondoboni. L'objectif de cette réunion, à en croire le Président national du Parti Orange, initiateur de cette démarche, est de mettre en place un cadre d'échange et de concertation qui permettrait à ce que les différents acteurs politiques puissent échanger et lever les options communes.

Le deuxième objectif, ajoute-t-il, c'est de lever des options importantes notamment sur le sujet relatif à la candidature commune de l'opposition. Troisièmement, « l'option que nous pouvons lever maintenant soit tout le monde dépose ou ne dépose pas, va faire partir de la stratégie commune d'actions. Il faudra qu'en amont, nous ayons une idée de ce que nous sommes en train de faire pour que notre peuple, à la fin, soit bénéficiaire de toutes nos actions. Et c'est ce qui va être l'objet des discussions que nous allons avoir. Nous saluons, une fois de plus, devant toute la presse et tout le monde la présence de tous les candidats déclarés qui ont acceptés de prendre part à cette grande rencontre ».

Sauf changement des dernières minutes, le candidat commun de l'opposition sera connu ce mardi dans les après-midi, ainsi en a décidé les candidats déclarés de l'opposition réunis autour de Fiyou Ndondoboni pour lever les options. La rencontre a eu lieu ce lundi 6 août à la maison de France dans la commune de la Gombe ou 5 candidats déclarés ont pris part. De prime à bord, le Président du Parti Orange a salué la simplicité de ceux qui ont répondu présent à l'appel du peuple.

« Au nom de l'initiative et à l'assemble de la population congolaise qui nous suit, je tiens à vous remercier pour ce sens d'humilité dont vous avez fait montre ce jour. Merci également pour ce sens pratique que vous avez exprimé pour que notre peuple entre dans la lignée de son aspiration, c'est-à-dire, à un moment qu'il soit à mesure de désigner une seule personne qui va porter le poids de ses aspirations. Et vous, vous êtes de ceux-là qui avaient répondu et aujourd'hui, nous vous demandons de recevoir tous nos remerciements et le remerciement de l'ensemble de ce peuple qui vous suit en ce moment. Nous allons avoir notre programme comme prévu, nous allons aussi des discussions », a expliqué Fiyou Ndondoboni.

Noël K. Tshiani salue l'initiative

Après cette réunion qui a duré quelques heures, le candidat Noël K. Tshiani a salué l'initiative et a expliqué la procédure du travail adopté par tout le monde.

« Tous les leaders de l'opposition avaient été invités à cette activité. Il y a eu 5 personnes qui sont présents, les autres qui avaient confirmé ne sont venus à la réunion et non pas donner des raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus. Avec ceux qui étaient présents aujourd'hui (Monique Mukuna, Gabriel Mokia, Daniel Mwanantemba, Fiyou et Noel Tshiani), nous avons longuement discuté de la procédure qu'il faudra suivre pour arriver à dégager le candidat commun et nous avons été animé par une chose "mettre l'intérêt de la RDC et du peuple congolais avant toute considération personnelle". Et, chacun était prêt à pouvoir mettre de l'eau dans son vin pour que le candidat commun soit la personne qui représente non seulement la rupture, mais également la notion du changement que nous voulons incarner pour l'avenir de la RDC », a-t-il déclaré.

Nous avons retenus, poursuit-il, un certain nombre des critères donc, nous allons pouvoir le peaufiner et on va se réunir encore demain matin pour arriver à la conclusion sur cette question. Donc la presse sera invitée demain et vous serrez fixé sur le nom du candidat qui va représenter l'opposition à la prochaine élection.

Monique Mukuna souligne l'importance de la démarche...

Réagissant par rapport à l'absence de certains candidats déclarés, Monique Mukuna souligne que pour être grand politiquement il faut aussi savoir s'humilier.

« La question montre même l'état critique de notre politique. Quand vous perlez des grandes figures c'est comme si vous pensez que les solutions de la population, c'est la figure qui va les régler. Le problème n'est pas la figure, mais plutôt les gens conscients qui pensent que la population devra passer avant toute autre chose. Ici, nous sommes en train de trouver une solution pour que le peuple congolais, finalement trouve la solution. Moi je n'étais pas partante, mais parce que c'est pour la RDC, nous sommes obligés de nous mettre, il n'y a donc pas de petite figure qui est venue faire ici profil bas. Un grand dans la politique congolaise, c'est celui qui peut mettre son égo de côte et penser à la population congolaise. Etre grand c'est aussi savoir s'humilier et se mettre ensemble pour trouver des solutions pour le pays », a-t-elle argué.

Fiyou Ndondoboni se réjouit de la réussite de cette rencontre

« Nous avons fixé les bases, nous avons travaillé durement aujourd'hui. Ceux qui vont venir demain, vont nous trouver sur une base de travail déjà fait. Comprenez que demain nous allons lever une option pour que nous puissions avoir une candidature qui sera déposée le mercredi également pour l'intérêt de notre peuple. La démarche qui a été initié, c'était pour rester aligner à la vision de notre peuple qui veut que l'opposition soit ensemble et nous avons lancé cette initiative, les amis ont répondu et ont fait montre des grandeurs et nous allons poursuivre dans cette lignée pour que notre peuple à la fin, finisse par être satisfait pour son propre intérêt » explique-t-il.

Gabriel Mokia banalise l'absence des « grandes figures »

Pour Gabriel Mokia il est temps que les politiques congolais, particulièrement ceux de l'opposition, s'unissent pour l'intérêt de la nation. « Aidez-nous à avancer, le peuple a toujours demandé l'unité de l'opposition, voilà le moment pour nous de matérialiser ce rêve de notre peuple. Il n'existe pas des grandes figures dans la politique », a-t-il rappelé.

La poursuite des échanges est donc prévue pour ce mardi 7 août 2018, ce n'est qu'après que le candidat commun sera connu.