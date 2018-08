Mali: Sikasso - Lancement de la campagne pour la santé maternelle, néonatale et infantile

La cérémonie s'est déroulée en présence du manager régional du projet USAID/SSGI Mahamane Ibrahim Maïga, des responsables des services techniques de la santé, du développement social et de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille, des représentants des partenaires techniques et financiers et de la société civile.

Mme Kanté Marie Claire Dembélé a salué l'engagement de l'USAID dans la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile au Mali avant d'inviter les participants d'être des relais de la promotion de la santé maternelle et infantile dans leur localité respective.

L'objectif est d'améliorer les connaissances, les attitudes et les comportements des populations sur la santé maternelle et néonatale au Mali en réponse au faible taux des consultations prénatales (CPN).

