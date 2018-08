Sénégal: Riz - La production attendue à 631,6 Millions de tonnes

Selon la Direction de la prévision et des études économiques , l'offre mondiale de riz de la campagne 2018-20119 devrait se situer à 631,6 Millions de tonnes, selon le département américain de l'agriculture, soit des hausses respectives de 0,1% et 1% par rapport aux prévisions du mois de juin 2018 et aux estimations de la campagne 2017-2018.

Les prévisions de juillet 2018 de la demande mondiale de riz (488 Millions de tonnes) ont, pour leur part, légèrement baissé de 0,03% par rapport à celles de juin 2018, contre une augmentation de 1,3% par rapport aux estimations de la campagne 2017-2018.

Sur le marché du riz, les variétés indienne et thaïlandaise (25% brisure) ont affiché un recul de prix au mois de juin 2018, dû en grande partie à l'augmentation des disponibilités exportables en Inde et aux nouvelles ventes publiques en Thaïlande. En variation mensuelle, les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise ont enregistré des baisses respectives de 0,3% et 4,1%.

Par contre, sur le premier semestre 2018, ils ont respectivement progressé de 9,1% et 11,3% relativement à la même période de 2017.