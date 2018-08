Burkina Faso: Ben Gaston Sawadogo - «En politique, aucune décision ne peut satisfaire tout le monde»

Les experts en charge des télécommunications du G5 Sahel ont tenu, les 2 et 3 août 2018, à… Plus »

Pour moi, c'est une victoire d'étape, avec le temps, on pourra améliorer les imperfections pour que tout le monde trouve son compte. Si une partie de la population trouve qu'en supprimant la carte consulaire on exclut des gens, c'est son avis. Nous, notre préoccupation était de pouvoir voter. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Cette loi fait des gorges chaudes actuellement au sein de la classe politique et dans l'opinion. L'opposition crie à l'exclusion parce que la CNIB et le passeport seront les seuls documents acceptés pour le vote. Votre avis ?

Nous y avons cru mais avons été déçus surtout en 2015. Avec l'insurrection, on avait nourri de grands espoirs. On pensait que la loi allait être votée pendant la période de transition.

C'est avec un sentiment de joie et de fierté que la diaspora a accueilli l'adoption du nouveau code électoral. On avait hâte de pouvoir voter depuis longtemps, et c'est presque une réalité aujourd'hui.

Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas cette carte, il est donc très difficile d'en donner le nombre avec exactitude. Mais comme vous demandez une estimation, on peut retenir un chiffre de 15 000 Burkinabè vivant aux Etats-Unis. La forte concentration est à New York, avec près de 10 000 Burkinabè.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.