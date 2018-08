Sénégal: Ismaïla Madior Fall condamne les attaques contre l'institution judiciaire

Il poursuit que le ministère de la Justice "condamne fermement" lesdits propos qui sont "de nature à jeter le discrédit" sur l'institution Judiciaire et à "porter atteinte à l'image et à l'honorabilité" de citoyens dévoués au service public de la justice que sont les magistrats.

Et Ismaïla Madior Fall d'ajouter que "ces derniers, parce qu'assumant des fonctions de chef de Cour et de Juridiction, sont soumis à un devoir de réserve qui les empêche de polémiquer ou de répondre à ces attaques".

"Elles le sont d'autant plus qu'elles émanent d'une personne investie du mandat de député et visent de hauts magistrats dignes et jouissant d'une très bonne réputation" explique le garde des Sceaux.

