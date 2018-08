Sénégal: Macky Sall - « La Der répond à l'impératif de développer l'auto-emploi et l'insertion des jeunes et femmes à travers la promotion de l'entreprenariat »

Au total, indique Pape Amadou Sarr le Délégué à l'entreprenariat rapide, les 10 milliards de FCFA octroyés sont allés à 15 000 bénéficiaires qui viennent de tous les départements du Sénégal. Il a aussi précisé que sur l'enveloppe des 10 milliards, les deux milliards sont dédiés au financement de l'entreprise et les huit milliards à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Il s'agit d'informer, d'encadrer, de financer et d'accompagner les initiatives des jeunes et des femmes pour leur permettre de réaliser leur rêve, de s'épanouir et de contribuer au maintien de la dynamique de croissance forte de notre économie ».

Selon le Président Macky Sall , qui a présidé la cérémonie de remise des premiers financements, « La DER répond à l'impératif de développer l'auto-emploi et l'insertion des jeunes et femmes à travers la promotion de l'entreprenariat.

Ces financements ont été octroyés dans le cadre des activités de la Délégation à l'entreprenariat rapide (Der), qui a démarré ses activités en mars 2018. Elle ambitionne de promouvoir, encourager et accompagner l'entreprenariat des femmes et des jeunes.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.