Burkina Faso: Barrage de Tanghin / Le Chériff qui a sauvé une dame des eaux

Cet acte de bravoure a été vite relayé sur les réseaux sociaux où les comparaisons avec d'autres héros ne manquent pas. Pour certains, il est le « Gassama burkinabè » et pour d'autres, un « héros national ». Mais lui préfère rester lui-même : « Moi, je suis Chériff Adams Sawadogo », rétorque-t-il quand on le compare à d'autres héros.

C'est à ce moment que je suis arrivé. Les gens étaient là et observaient la scène. Sans réfléchir, je me suis jeté dans l'eau et par la grâce de Dieu j'ai réussi à sauver la conductrice», rapporte le sauveteur à Radio Oméga.

En effet, une dame, dans une Range Rover a perdu le contrôle de sa voiture et pour éviter d'écraser des passants, elle a dirigé le véhicule dans l'eau. « Le feu tricolore était au rouge et tout à coup nous avons vu le véhicule basculer dans l'eau.

