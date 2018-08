Ile Maurice: Nuvin Mungla - «Nous n'avons pas d'endroit approprié pour pratiquer le sport»

Mon message est le suivant : il est très important de faire la part des choses. Voici un exemple pour démontrer que je n'exagère pas : depuis 13 ans, Poste-de-Flacq n'a pas reçu de poubelles. Il n'y a pas eu de distribution et en tant que président, je dois subir les récriminations des villageois. Récemment, pour démontrer leur colère, ils ont brûlé leurs déchets au bord de la route et au niveau du conseil, nous n'arrivons pas à les en empêcher car ils réclament des poubelles.

Environ 7 500 personnes y vivent car le village comprend plusieurs localités comme Poste-Lafayette, Pont-Blanc, Débarcadère, Camp Poorun, Choisy, Camp Acacia, entre autres. Malgré un nombre important d'habitants, le village est quelque peu délaissé. Je suis un homme de terrain et je n'hésite pas à dire que la majorité des projets sont réalisés dans la circonscription numéro 10 et que la circonscription numéro 9 est délaissée.

À Poste-de-Flacq, nous avons plusieurs équipes qui comprennent les meilleurs joueurs de pétanque et il est malheureux qu'ici, nous n'ayons pas de boulodrome digne de ce nom. D'ailleurs, cela fait plusieurs jours que le terrain qui nous sert de boulodrome n'est plus éclairé. Le lampadaire a même disparu. Cela nous décourage car nous avons archi-dit que la jeunesse de Poste-de-Flacq est à la dérive, plusieurs jeunes sont sous l'influence de la drogue.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.