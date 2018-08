Burkina Faso: 25e Supercoupe AJSB - Salitas décidément supérieur à l'ASFB

Salitas FC s'est offert la 25e surpercoupe AJSB en battant le dimanche 5 août au stade municipal les Fonctionnaires de Bobo lors de la séance des tirs au but (0 à 0 ; t au b : 4-1).Cela fait 3 victoires pour les Salitasiens contre 1 aux Buffles de Sikasso-Cira dans la saison 2018.

Salitas FC aime bien les trophées. C'est en tout cas le constat que l'on peut faire, surtout quand il croise l'ASFB. Les Buffles bobolais sont devenus une proie de choix pour la formation du colonel Yacouba Ouédraogo.

Cela s'est vérifié lors de la 25e surpercoupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB). Après la coupe du Faso en mai dernier, les 2 clubs devaient disputer cet autre trophée.

En plus, ils avaient l'occasion de tester les nouvelles recrues pour la nouvelle saison et de voir les compartiments du jeu à renforcer. Et ce sont les Salitasiens qui vont allumer les premières brindilles dès la 13e mn sur un coup franc qui n'a rien donné.

Là où l'ouverture du score était proche, c'est sur un centre d'Hermann Nikièma de Salitas et à la réception, Ilasse Sawadogo, transfuge de l'AJEB, tente une Madjer qui s'écrase sur le montant du portier de l'ASFB (25e mn).

Mais la plus franche action sera pour les Fonctionnaires. Chitou Adjibadé botte un coup franc, le portier Daouda Diakité, ancien sociétaire de l'EFO, repousse le ballon. Samuel Amoto (ex-RCK) le reprend, mais la défense des Ouagalais se dégage (42e mn).

La seconde période de jeu sera identique à la première. Sauf que le jeu s'est un peu musclé. Les Fonctionnaires avaient même la clé du match, car ils vont obtenir un penalty. Mais Cheik Djibril frappe et Diakité arrête (77e mn). Les deux équipes n'étant pas capables de se départager, c'est aux tirs au but que le sort du match sera scellé.

Chitou et Papus Diarra vont manquer le cadre tandis que tous les Salitasiens vont loger la balle au fond. Avec 4 tirs réussis contre 1, le représentant du Burkina en coupe CAF s'est offert le trophée et la somme de 2 millions de francs CFA. L'ASFB se contente de 1,5 million et des cadeaux des sponsors.

Le président de l'ASJSB, Jérôme Tiendrebéogo, a été très heureux de l'aboutissement de cette rencontre. «La qualité des invités montre que c'est une activité qui revêt de l'importance. Et le fait que le président du Faso ait accepté d'être le haut patron de la 25e édition est une immense joie pour nous.

Avec cette organisation, je peux dire que nous avons bien pris soin de l'héritage que les aînés nous ont légué, et nous allons travailler à avoir une association très forte.

Désormais, le cap est mis sur la Nuit des Champions, qui est notre 2e activité phare. On l'envisage autour de la mi-octobre, nous allons travailler de concert avec nos partenaires pour rendre cette soirée éclatante », a promis JT.