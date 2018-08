Cote d'Ivoire: L'Union européenne dresse un bilan alarmiste sur la situation socio-politique

Les Ivoiriens vivent des difficultés économiques qui les obligent à interpeler le régime mais "face à ces difficultés, les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes et externes, et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper", selon le rapport. Ce qui est vrai, c'est une montée de tension politique depuis l'instauration d'un parti unifié à la tête du pays. Aux calculs politiques s'ajoute le contexte socio-économique qui rassure moins à l'approche des élections de 2020, d'où l'appel au dialogue demandé dans le rapport.

Le rapport de l' Union européenne (UE) dresse un bilan contrasté entre l'embellie économique et la crise socio-politique dans le pays. Le document épingle un taux de pauvreté record de 46% en 2015, un chiffre supérieur à celui qu'affichait la Côte d'Ivoire au lendemain de son indépendance. Un rapport qui contraste cependant avec le regard des Ivoiriens qui parlent à la fois d'embellie économique et d'infrastructures nouvelles, modernes, de croissance.

