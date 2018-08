Le régime du président Macky Sall serait en train, à travers le lancement hier, lundi 6 août, des financements de la Der, de procéder à la «pêche» aux voix car convaincu de l'impossibilité d'être réélu dès le premier tour. C'est le sentiment du porte-parole du jour du Front démocratique et social de résistance national (Frn) de l'opposition, Habib Sy.

Au sortir de leur tête-à-tête avec la Délégation de l'Union européenne au Sénégal hier, lundi 6 août, il a listé les 8 phases de la «stratégie de fraude» électorale du régime de Macky Sall.

L'année «sociale» décrétée par le régime en place pour le budget de 2018 ne serait qu'une des stratégies mise en place pour tenter d'obtenir un second mandat, dès le premier tour en 2019.

C'est du moins le sentiment du porte-parole du jour du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) Habib Sy, qui a fait face à la presse hier, lundi 6 août, au sortir de l'audience que la Délégation de l'Union européenne au Sénégal a accordé au front.

De l'avis du leader du Parti espoir et modernité (Pem), le président Macky Sall et son régime sont conscients du fait qu'il leur sera «impossible» de se faire réélire dès le premier tour, «à travers un scrutin transparent et sincère». C'est pour cela, poursuit-il, «qu'ils ont érigé une stratégie et un plan avec des phases qui, principalement, sont au nombre de huit».

LANCEMENT DES PREMIERS FINANCEMENTS DE LA DER, HABIB SY PARLE DE «PECHE A la VOIX»

L'une des phases, selon lui, «c'est l'année sociale décrétée» alors «qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont en train de procéder à des financements à travers ce qu'ils appellent la Der (Délégation générale à l'entreprenariat rapide, ndlr) pour qu'il y ait des pêches à la voix et que ce soit des Sénégalais qui, demain, vont voter pour Macky Sall, alors que le budget appartient à tous les Sénégalais».

Donc, il reste convaincu que le seul but des financements de la Délégation générale à l'Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (Der), lancées hier lundi par le chef de l'Etat, Macky Sall, ne vise que la présidentielle de 2019.

Poursuivant sur le contenu de leur discussion avec la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, l'Ex-ministre d'Etat sous Abdoulaye Wade a cité 7 autres stratégies de «fraude» mises en place par les tenants du pouvoir pour gagner les élections.

Il a ainsi parlé de la «modification unilatérale de la Constitution par le biais d'une majorité mécanique à l'Assemblée», «la modification du Code électoral en essayant d'empêcher des candidats potentiels de se présenter».

Pis, Habib Sy évoquera «l'opacité du processus électoral», «l'instrumentalisation d'une certaines justice pour condamner de façon injuste des candidats potentiels», ou encore «l'instauration du parrainage». A ne pas oublier aussi la volonté du président «Macky Sall de maintenir son ministre de l'Intérieur comme étant chargé de l'organisation des élections».

LE FRN NE CRACHERAIT PAS SUR UN «COMITE DE VEILLE»

Sur les attentes du front, suite à la rencontre avec la Délégation de l'Union européenne, le dernier Directeur de cabinet de l'ancien chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade, indiquera que le Frn a attiré leur attention sur les risques que le Sénégal pourrait connaitre.

Cela, selon lui, «pour que eux aussi qu'ils puissent jouer leur rôle historique pour qu'on ait des élections apaisées, libres, transparentes et que le Sénégal continue d'être stable et d'être une vitrine de démocratie ici en Afrique». Il souhaite ainsi, à l'image de 2012, que l'Union européenne s'implique dans le processus électoral.

Mieux, Habib Sy et ses camarades du front ne cracheraient pas sur un «Comité de veille», comme celui de 2012, où toutes les parties seraient représentées. A son avis, à l'époque, l'Union européenne avait fait une centaine d'observations et «nous avons été obligé de respecter ces observations pour avoir des élections apaisées».

Donc, «nous espérons qu'ils ne vont pas faire moins que ce qu'ils ont fait en 2012», lance-t-il comme note d'espoir. L'essentiel, pour lui et ses camarades de l'opposition, c'est de «faire passer notre message au président de la République et qu'ils puissent le saisir et qu'il rectifie le tire avant qu'il ne soit trop tard».

Le Frn tient pour responsable le chef de l'Etat pour tout ce qui se passera dans le pays car «l'opposition et les Sénégalais ne vont pas se laisser faire», averti-t-il.