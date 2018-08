Burkina Faso: Me Benewende Sankara - « Les accointances entre l'Upc et le CDP constituent une alliance contre-nature »

Les premiers responsables de l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) étaient face à la presse le samedi 4 août 2018, au siège dudit parti. Au menu, il était question de la commémoration du 35e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire (RDP) proclamée par le capitaine Thomas Sankara.

Le 4 août 1983, était proclamée la Révolution démocratique et populaire (RDP) par Thomas Sankara, président du Conseil national de la révolution (CNR). 35 ans après, l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) s'en souvient.

Et pour commémorer cet anniversaire, le parti de l'Œuf a initié une conférence de presse, le 4 août dernier, à son siège à Ouagadougou, en tant que continuateur de l'œuvre du président Thomas Sankara et fidèle à sa ligne politique, a relevé Me Bénéwendé Stanislas Sankara, président de l'UNIR/PS.

Avant de rappeler qu'en 2017, « en collaboration avec l'ambassade de Cuba, l'UNIR/PS a commémoré le centenaire de la Révolution russe, le cinquantenaire et le trentenaire des assassinats de Che Guevara et de Thomas Sankara ». Des dates qui, souligne Me Bénéwendé Stanislas Sankara, démontrent qui ils sont.

Ce fut donc l'occasion, pour ce parti sankariste, de revenir sur certains aspects de son parcours politique qui a eu une portée sur le Burkina dans sa quête d'une véritable démocratie ces deux dernières décennies.

Pour confirmer cela, le premier responsable du parti de l'Œuf évoque la remarquable contribution de son parti à l'insurrection populaire et sa résistance active contre le coup d'Etat d'octobre 2015.

Il ajoute que ces actions placent l'UNIR/PS « à l'avant-garde des luttes révolutionnaires contre l'injustice sous toutes ses formes et pour l'avènement d'un Burkina nouveau, avec un nouveau contrat social ».

« Le vote des Burkinabè de l'étranger représente une avancée en démocratie »

Abordant des sujets d'actualité dont le vote des Burkinabè de la diaspora, Me Bénéwendé Stanislas Sankara souligne qu'au-delà des débats, les uns et les autres oublient de relever ce que cela représente comme avancée en démocratie.

Et d'indiquer, parlant de l'UPC, qu'il est indécent pour celui-ci dont le président est le Chef de file de l'opposition, et avec qui ils ont pactisé sous la Transition, d'en arriver à être contre certaines avancées démocratiques dont le vote des Burkinabè de l'étranger. Tout en relevant que « les accointances entre l'UPC et le CDP constituent une alliance contre-nature ».

Au sujet de la question relative au dossier Thomas Sankara, le président de l'UNIR/PS réagit en disant qu'il est entre les mains d'un juge d'instruction, et il croit savoir que ce dernier a effectué des déplacements dans ce sens dont un au Ghana où il a entendu l'ancien président ghanéen, John Jerry Rawlings. Le juge, dit-il, est allé en France et le secret défense a été levé.

Ce qui fait dire au président Me Bénéwendé Stanislas Sankara qu'il y a eu des avancées sur le dossier. Il n'a pas manqué de souligner que ce n'était pas le cas, il y a quelques années.

Et de justifier l'appartenance de l'UNIR/PS à l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) en faisant savoir que c'est parce qu'il y a des similitudes entre leur programme et celui du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avant de lâcher qu'au Burkina, l'opposition ignore ses devoirs.