Sénégal: Report du départ du vol 3 pour la Mecque - «Les 280 pélérins embarqueront finalement à 4 h du matin»

Pour les vols 1 et 2, elle a respecté les termes du contrat. Pour le vol 3, elle ne les a pas respectés», a-t-il expliqué. Donc, à la place de ces avions réclamés, la compagnie saoudienne a dépêché un avion avec 17 ans d'âge. Qui plus est n'a pas l'autorisation de voler.

Et le chargé de communication de la Délégation général au pèlerinage, de préciser Flynas avait affrété un avion âgé de 17 ans, en lieu et place de celui de 8 ans spécifié dans les termes du contrat.

Et, suite aux menaces de ces futurs pèlerins, la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, qui a fait pression sur la compagnie saoudienne pour qu'un avion en bon état soit mis à leur disposition, a pu obtenir gain de cause.

On en sait un peu plus sur les raisons du retard 3e vol des pèlerins à destination de Madina Al Mounawara qui devraient quitter Dakar avant-hier dimanche.

